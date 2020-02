The Eternals, ci sarà il primo bacio gay nella Storia dei film Marvel

Cresce sempre più l’attesa nei confronti di The Eternals, nuovo cinecomic Marvel che uscirà al cinema nel mese di novembre. Diretta da Chloé Zhao, la pellicola sarà infatti la più inclusiva, dal punto di vista LGBT, della storia dei Marvel Studios.

Dopo aver avuto la conferma che ci sarà il primo supereroe Marvel dichiaratamente gay (Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry), con tanto di tre bambini e marito, scopriamo oggi che assisteremo anche al primo bacio gay dell’Universo Marvel. A rivelarlo Haaz Sleiman, che indosserà gli abiti del compagno di Phastos, via Logo: “È un bacio bellissimo e molto commovente. Hanno pianto tutti sul set. Per me è molto importante mostrare quanto possa essere amorevole e bella una famiglia arcobaleno. Brian Tyree Henry è un attore così straordinario, e ha portato così tanta bellezza in questo ruolo, ad un certo punto ho visto un bambino nei suoi occhi, e penso che sia importante per il mondo intero ricordare che siamo tutti bambini, fino a un certo punto. Lo dimentichiamo perché siamo sempre raffigurati come ribelli o sessualmente attivi. Dimentichiamo di collegarci a quella parte umana“.

Gli Eterni, tra le serie meno conosciute della Marvel, sono una specie di umani che sono stati creati per essere i difensori della Terra, minacciata dai Devianti. Nel cast della pellicola abbiamo anche Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Gemma Chan e Kumail Nanjiani.