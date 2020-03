The Last of Us, Ellie sarà lesbica anche nell’adattamento HBO

Celebre videogioco nato nel 2013, The Last of Us di Naughty Dog diventerà serie televisiva HBO. In attesa dell’uscita del sequel, con tanto di bacio lesbo a dir poco epocale a giudicare dai trailer di lancio, The Last of Us si sviluppa in un presente alternativo in cui gli Stati Uniti sono stati invasi da funghi parassiti mutanti che trasformano le persone in zombie.

Co-protagonista è la giovane Ellie, nel videogioco lesbica dichiarata. Ebbene Craig Mazin, produttore e sceneggiatore, ha promesso sui social che Ellie sarà dichiaratamente lesbica anche nell’adattamento televisivo. “Hai la mia parola“, ha assicurato Craig ad un fan su Twitter, con il casting tv ufficialmente partito. Il coming out videoludico di Ellie è avvenuto nel 2014, con lo spin-off The Last of Us: Left Behind, quando baciò l’amica Riley. Nel 2018 la creatrice del gioco Halley Gross ha ribadito che Ellie “è nata lesbica”, aggiungendo: “È proprio quello che è”. HBO ha assicurato che la serie arriverà ‘presto’. Probabilmente nel 2021.

Nel dubbio il 29 maggio uscirà The Last of Us Part II, in cui si continuerà ad esplorare la sessualità di Ellie, non più adolescente ma ormai adulta.