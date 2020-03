Billy Porter sarà una fata madrina ‘genderless’ nel nuovo live-action di Cenerentola

Icona di Broadway, Billy Porter è esploso in tv ad un passo dai 50 anni d’età, grazie al ruolo di Pray Tell in Pose, serie tv Netflix. Entrato nella Storia in quanto primo attore di colore dichiaratamente gay a vincere un Emmy Award come miglior attore protagonista, Porter si appresta a sbarcare al cinema grazie ad un nuovo live-action di Cenerentola, in cui indosserà gli abiti della Fata Madrina.

Intervistato dalla CBS, Porter ha così raccontato il suo personaggio, per la prima volta interpretato da un uomo. “Stiamo immaginando questo personaggio come se fosse privo di genere, o almeno è così che io lo sto interpretando. Ed è davvero potente”. Porter ha definito questa versione di Cenerentola come “una fiaba classica per una nuova generazione”, sottolineando come “la nuova generazione” sia “davvero pronta, i bambini sono pronti”, ad una versione inedita e più inclusiva della fiaba, perché sono sempre e solo “gli adulti che rallentano l’evolversi delle cose”. Impossibile dargli torto.

Porter reciterà al fianco di Camila Cabello, nuova Cenerentola, con Kay Cannon, che ha diretto Giù le mani dalle nostre figlie e sceneggiato tutti e tre i Pitch Perfect, alla regia. A produrre l’intero progetto James Corden, che ha immaginato questa nuova versione in piena notte.