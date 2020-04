Braking for Whales, bacio gay per Tom Felton di Harry Potter nel primo trailer – video

Celebre Draco Malfoy in Harry Potter, il 32enne Tom Felton sarà a breve di nuovo in sala grazie al film Braking for Whales, dopo la presentazione mondiale a fine settembre del 2019 al Boston Film Festival.

Una comedy dark, quella scritta e diretta da Sean McEwen, che vede Austin Swift, 28enne fratello minore della cantante Taylor, al fianco di Felton, con tanto di bacio mostrato nel primo trailer ufficiale.

Felton indossa gli abiti di Brandon Walker, gay che viene finalmente a patti con la sua sessualità e che intraprende un viaggio con sua sorella (Tammin Susok), per gettare le ceneri della madre nel corpo di una balena. Un viaggio che permetterà ad entrambi di riavvicinarsi.

Nel cast anche David Koechner e Wendi McLendon-Covey, nei panni degli stravaganti zii, ma sui social proprio il bacio tra Tom e Austin ha suscitato clamore, diventando presto virale.