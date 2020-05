Guida Tv tra serie e film lgbt, stasera vi consigliamo Euforia di Valeria Golino

Prima serata d’autore a tinte LGBT a partire dalle ore 21:20 per Rai 3 grazie ad Euforia, opera seconda alla regia di Valeria Golino, fresca di David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Presentato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes del 2018, Euforia è stato poi candidato a ben 8 David di Donatello, compresi quelli per il miglior film, regia e attori.

Protagonisti della pellicola, sceneggiata dalla stessa Golino insieme a Francesca Marciano, Valia Santella e al grande Walter Siti, Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, qui negli abiti di due fratelli estremamente diversi, Matteo e Ettore. Il primo è un imprenditore carismatico e apertamente omosessuale, mentre il secondo è un uomo pacato che vive ancora nella piccola città di provincia dove entrambi sono nati e cresciuti. La scoperta della malattia di Ettore permette ai due fratelli di avvicinarsi e conoscersi veramente, in un vortice di fragilità ed euforia.

Ispirato a eventi reali accaduti ad amici della regista, Euforia ci mostra un co-protagonista gay “narcisista che cerca distrazioni attraverso i soldi, le droghe, il sesso, il successo e il culto del corpo”, come rimarcato a suo tempo dalla stessa Golino, ora chiamata alla sua opera terza.