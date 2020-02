Frozen 2, Elsa e il coming out nello sketch SNL – video

Incassati ben 1,430,978,699 dollari in tutto il mondo, Frozen II non si è purtroppo concesso quel coming out di Elsa da milioni di fan Disney a lungo agognato, a cavallo dell’hastag #GiveElseAGirlfriend.

Fino all’arrivo dell’ultima puntata del Saturday Night Live Show, perché la meravigliosa Kate McKinnon ha ironicamente abbracciato un coming out interpretando proprio Elsa, in uno sketch ad hoc con Anna (interpretata da Cecily Strong). Una scena di Frozen II volutamente cancellata dalla Disney, quella immaginata dagli autori del SNL, in cui Anna dice alla sorella Elsa che non ci sono problemi, se si dichiara pubblicamente lesbica.

“Non sono niente. Tu hai un appagante matrimonio eterosessuale a soli 18 anni mentre io ho appena trascorso due interi film a giocare con la neve, entrambi uguali. Poi in Frozen 3 potrò semplicemente congelare le mie uova“, replica Elsa a Kate. Esortandola a dichiararsi, Cecily Strong trasforma il testo di Let it Go, cantando “lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti da quando eri una ragazzina, quando ti vestivi come Brienne di Tarth per tre Halloween consecutivi. Non mi interessa cosa dice la Disney, la tempesta di Twitter infuria“, canta Anna, prima che Elsa chiuda seraficamente l’argomento: “comunque la mancanza di qualsiasi interesse romantico non mi disturba affatto“.