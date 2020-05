Il club dei cuori infranti compie 20 anni

Oggi potentissimo produttore, milionario, felicemente sposato con Robbie Rogers e papà del piccolo Caleb, Greg Berlanti esordiva 20 anni fa al cinema in qualità di regista e sceneggiatore con Il club dei cuori infranti, film a tinte LGBT nato dal suo circolo di amici di West Hollywood.

Protagonista della pellicola Dennis, interpretato dal bel Timothy Olyphant, fotografo per cui i 6 amici sono tutto: li adora, anche se lo fanno diventare matto e li odia anche se non potrebbe vivere senza. Mentre ognuno cerca di farsi strada nel mondo, una tragedia li riunisce e fa loro comprendere che per trovare ciò che conta non serve andare lontano. In sostanza, avventure/disavventure sentimentali e personali di un gruppo di amici gay. Nel cast anche tre giovani Zach Braff, Billy Porter e Justin Theroux.

Uscito nei cinema d’America nel 2000, il film arrivò nelle sale d’Italia solo nell’aprile del 2001. Per Greg Berlanti, poi tornato dietro la macchina da presa con Tre all’Improvviso e Tuo, Simon, un esordio immediatamente schierato, nel non voler tacere la propria omosessualità all’Hollywood di un tempo, a inizio millennio ancora fortemente omofoba.