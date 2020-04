‘Love Victor’: pubblicato il primo trailer dello spin-off di ‘Love, Simon’

E’ uscito ieri il primo trailer ufficiale di “Love Victor”, il “sequel” di Love, Simon, presentato in Italia con il nome “Tuo, Simon”. Più che un trailer, si tratta di una clip che dovrebbe far parte del film, in cui Victor (Michael Cimino), un nuovo studente alla Creekwood High School, si presenta in un locale per proporsi come barista.

La scena mostra Victor alle prese con il suo primo cappuccino, sotto la sorveglianza e le indicazioni del titolare, un bel ragazzo che forse non sarà per tutta la nuova serie solamente il capo di Victor.

Naturalmente, nel corso dei 10 episodi di “Love Victor” si scoprirà tutto di questo nuovo protagonista, che deve affrontare un nuovo liceo e fare i conti con la sua omosessualità ancora non dichiarata. Se seguirà le orme del film del 2018, Love, Victor sarà sicuramente un successo.

“Love Victor” sarà trasmessa dal 19 giugno su Hulu, piattaforma dove è presente anche Love, Simon. Questa serie era stata “rifiutata” dalla nuova Disney + per l’omosessualità del ragazzo, considerato non adatto ai bambini. Peccato che sulla stessa piattaforma di streaming era presente un altro film dove una donna 30enne baciava un ragazzino di 11 anni.