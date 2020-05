Mix Milano 2020 posticipato a settembre, domenica Tremors di Jayro Bustamante in streaming gratuito

La 34esima edizione del Festival MIX Milano di Cinema Gaylesbico e Queer Culture, che si sarebbe dovuta tenere dall’11 al 14 giugno 2020, è stata posticipata a causa della pandemia da Coronavirus. L’evento prenderà forma dal 17 al 20 settembre 2020. Si tratterà di un’edizione speciale in forma ibrida che si svilupperà su canali digitali e al contempo anche con alcuni eventi in location fisiche, con l’obiettivo di garantire al pubblico l’esperienza di un vero e proprio festival cinematografico che si articola però anche nel rispetto delle norme per la sicurezza in vigore.

Nell’attesa, anche quest’anno il Festival MIX celebrerà la XVI Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con un evento speciale in una nuova modalità: domenica 17 maggio 2020, alle ore 21, in collaborazione con CIG Arcigay Milano e Milano Pride, col patrocinio del Comune di Milano e del Consolato degli Stati Uniti d’America a Milano, si terrà sulla piattaforma MYmovies.it la proiezione in streaming gratuito di Tremors del guatemalteco Jayro Bustamante, reduce dal grande successo all’ultima Berlinale e dal Premio del pubblico al Tolosa Latin America Film Festival. Tremors sarà visibile il 17 maggio in una sala virtuale da 1.000 posti accessibili da tutta Italia e prenotabili da oggi – lunedì 11 maggio 2020 – CLICCANDO QUI.