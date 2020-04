Sean Hayes è una donna in Lazy Susan: l’attore di Will and Grace replica alle critiche

Attualmente impegnato con l’ultimissima stagione di Will and Grace, sitcom grazie al quale ha vinto un Emmy, 4 SAG e collezionato 6 nomination ai Golden Globe, Sean Hayes è da pochii giorni on line negli Usa con Lazy Susan, suo ultimo chiacchierato film in cui indossa gli abiti di una donna. Ma non transgender, bensì cisgender. Immancabili, e inevitabili, le polemiche.

Mitologico Jack McFarland nella sitcom NBC, Hayes ha scritto anche la sceneggiatura della pellicola, diretta da Nick Peet. Sean interpreta un’egocentrica donna di mezza età che tenta di cambiare vita e le cose attorno a lei, per la prima volta nella sua vita. Intervistato da The Advocate, l’attore ha precisato: “non è una commedia en-travesti”.

Non lo definirei un film sul travestitismo. Non lo definirei un film transgender. Non lo definirei nient’altro che, insomma, lei è una donna, sai? Non ho mai visto un film dove un uomo interpreta una donna cisgender.

Affrontando la discussione sui ruoli transgender da affidare solo e soltanto ad attori transgender, Hayes si è detto in parte contrario. “Capisco entrambi gli schieramenti. Il motivo per cui le persone diventano attori è quello di poter praticare l’arte di creare personaggi ma, allo stesso tempo, si deve essere anche sensibili al fatto che ci sono persone lasciate fuori dai casting perché transgender, e questo deve cambiare”.