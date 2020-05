Sex and the City 2 compie 10 anni (e stasera è in tv)

Esattamente 10 anni fa i fan di Sex and the City erano in fibrillazione per l’imminente uscita in sala del secondo capitolo della saga, a due anni dai sorprendenti 418,765,321 dollari incassati in tutto il mondo dal primo capitolo.

Nessuno avrebbe potuto immaginare che Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Cattrall non si sarebbero mai più riviste, causa litigi, incomprensioni, gelosie e un sequel stroncato dalla critica e meno esplosivo al box office, con 290,745,055 dollari incassati dopo esserne costati addirittura 100. Per celebrare il decennale Sex and the City 2 va in onda questa sera su La5, canale 30, a partire dalle ore 21:10. Nuovamente scritto e diretto da Michael Patrick King, Sex and the City 2 vide Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte abbandonare New York per visitare uno dei luoghi più sontuosi, esotici e coloriti della terra, dove le feste non finiscono mai e dietro ad ogni angolo si nasconde qualcosa di misterioso. “Una fuga che arriva al momento propizio per le quattro amiche che si trovano a vivere, e combattere contro, i ruoli tradizionali imposti dal matrimonio, dalla maternità e altro. A volte non resta altro che scappare via con le amiche”.

Questa la sinossi ufficiale di un capitolo 2 particolarmente becero nei contenuti comici, privo di grandi idee e scelleratamente ambientato ad Abu Dhabi (in realtà è il Marocco), dimenticando così la vera storica protagonista della serie HBO: la Grande Mela. Pronti, via e il film prende forma con il matrimonio kitsch di Stanford e Anthony, impreziosito dalla presenza a sorpresa della grande Liza Minnelli. Una strizzata d’occhio doverosa a quella comunità LGBT che ha sempre venerato la creatura tv ideata da Darren Star (qui i momenti più iconici). A completare il cast l’immancabile Chris Noth, che riprende il ruolo di Mr. Big, Evan Handler (Harry Goldenblatt), David Eigenberg (Steve Brady), Willie Garson (Stanford Blatch) e Mario Cantone (Anthony Marentino), oltre al ritorno di John Corbett nei panni di Aidan Shaw, ruolo già interpretato nella serie televisiva, e ai camei di Penélope Cruz e Miley Cyrus.