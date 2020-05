Welcome to Chechnya, primo trailer dal doc sulle purghe omofobe in Cecenia

Andrà in onda il 30 giugno prossimo sulla HBO “Welcome to Chechnya“, nuovo documentario di David France, nel 2013 candidato agli Oscar con “AIDS – Cronaca di una rivoluzione (How to Survive a Plague)“.

Anche in questo caso, come già avvenuto nel 2012, France si è interessato alla comunità LGBT, affrontando l’orrore del cosiddetto ‘omocausto ceceno’, purghe che hanno preso vita nel 2017 nei confronti delle persone LGBT. Veri e propri campi di sterminio voluti dal leader ceceno Ramzan Kadyrov, che ha sempre negato qualsiasi accusa, sottolineando come “non puoi arrestare o reprimere persone che semplicemente non esistono”.

Nel documentario France intervista attivisti e sopravvissuti LGBTQ in Russia e in Cecenia, puntando anche il dito nei confronti della rumorosa indifferenza del governo USA di Donald Trump. Welcome to Chechnya è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival, lo scorso gennaio.