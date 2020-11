Fare coming out con il proprio papà omofobo: la coreografia di France’s Got Talent è virale – video

Alex Francoeur e Alexandre Carlos sono due ballerini del Quebec, nonché fidanzati, che pochi giorni fa hanno sbalordito i giudici di “La France a un incroyable talent“, Got Talent di Francia.

Alex e Alexandre hanno infatti coreografato un coming out in famiglia, un coming out al cospetto di un padre omofobo, che inizialmente reagisce in malo modo alla confessione del figlio gay, per poi fare mea culpa dopo averlo visto tentare il suicidio. Al termine dell’esibizione i due ballerini sono stati accolti da una standing ovation, da parte dei giudici e del pubblico presente in studio. “C’erano molte, molte, molte sensazioni“, ha confessato la cantante Hélène Ségara, tra i giudici del programma. “Ho visto che c’era amore, nel ballo che avete fatto stasera. Penso che tutti lo abbiano avvertito“.

“La coreografia è ispirata alle nostre esperienze vissute e alle esperienze di altre persone“, ha rivelato Carlos alla rivista LGBTQ Têtu. “La realtà che vedi sul palco non è quella che abbiamo vissuto con i nostri papà. Abbiamo padri estremamente affettuosi e presenti nelle nostre vite. Sappiamo di essere fortunati“.

“Mio padre è un vigile del fuoco, quindi ha lavorato solo al fianco di altri uomini“, ha continuato Francoeur. “Mi ha detto che i suoi colleghi parlano spesso del nostro numero. E uomini eterosessuali macho che parlano tra loro di coming out, di esperienze gay, vuol dire che abbiamo fatto centro“.