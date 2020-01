Alfredo Ormando, il martire che 22 anni fa si diede fuoco davanti San Pietro per i diritti LGBT

“Spero che capiranno il messaggio che voglio dare: è una forma di protesta contro la Chiesa che demonizza l’omosessualità, demonizzando nel contempo la natura. Perché l’omosessualità è sua figlia“.

Sono queste le parole del poeta e scrittore italiano Alfredo Ormando, che il 13 gennaio 1998 decise di far aprire gli occhi alla società dell’epoca nei confronti dell’omosessualità da parte della Chiesa. E lo fece dandosi fuoco in piazza San Pietro.

Alle 7:30 della mattina, appena giunto a Roma, andò davanti la basilica. Qui si cosparse il corpo di benzina. Bastò poi un accendino per farsi avvolgere dalle fiamme. Il tempestivo intervento di due poliziotti e delle guardie svizzere lo salvarono, anche se solo per una decina di giorni. Le gravissime ustioni erano presenti sul 90% del corpo. E dopo atroci sofferenze, il 22 gennaio 1998 si lasciò andare, a soli 39 anni. Il suo gesto venne ripreso dai giornali, articoli che ancora oggi si possono trovare in rete, ma nulla di più.

Chi era Alfredo Ormando?

Alfredo Ormando nacque il 15 dicembre 1958 a San Cataldo, una cittadina della provincia siciliana di Caltanissetta. Dopo essersi dichiarato omosessuale alla famiglia per vivere liberamente la sua essendo sé stesso, dovette andarsene di casa. La discriminazione e l’odio che riceveva da parte della famiglia e della società era intollerabile. Dopo due anni come novizio in un seminario francescano, si trasferì nuovamente iniziando a pubblicare i suoi primi libri. Avendo vissuto parte della sua vita in una famiglia povera e poco istruita, riuscì ad ottenere il diploma di scuola media solo a 35 anni.