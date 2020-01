Bianco di Bret Easton Ellis, attacco alla dittatura imperante del politicamente corretto

Vero è che parecchi pensieri dell’autore sono giusti e legittimi, come ad esempio lo spettacolo desolante di una classe politica incapace di entrare nel vivo dei problemi, chiusa in una boriosa impotenza dove l’importante è colpire l’avversario, non risolvere le questioni.

Ma questa dittatura ideologica in cui il pensiero è limitato e castrato dov’è? In America, nel mondo, in Italia, la politica dell’odio ha intrapreso un cammino tutto in salita, in nome della democrazia, chiunque si sente legittimato a sparare a zero su tutti. Fenomeni come cyber-bullismo e odio virale non sono assolutamente da prendere sotto gamba. E se una dolce nonnina su Facebook si sente legittimata ad augurare lo stupro di un’altra donna, allora c’è qualcosa che non torna.

No, non c’è nessuna dittatura buonista o moralista. Non c’è nel momento in cui una ragazza viene pestata a sangue da un branco di balordi perché lesbica. Non c’è nel momento in cui si gioisce di una barca che affonda e di uomini e donne che muoiono in mare. Questa storia del pensiero libero forse è sfuggita di mano e forse una “dittatura” del politicamente corretto sarebbe necessario, non solo negli intenti ma anche nei procedimenti penali e civili.

Certo, è vero, politiche consumistiche e capitalistiche dettano legge e influiscono con incisione nelle scelte etiche e morali dell’odierna società, ma su questo, il nostro compianto Pier Paolo Pasolini aveva detto già tanto.

Nulla da eccepire sul linguaggio e sulla scrittura del buon vecchio Bret Easton Ellis, scriveva e scrive molto bene.