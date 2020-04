Camere Separate di Pier Vittorio Tondelli, la recensione del romanzo

Non solo film a tematica LGBT in streaming (ecco i nostri consigli Netflix e Amazon), ma anche libri. Grandi classici letterari da riscoprire insieme ai tempi della quarantena, costretti in casa. Dopo Un uomo solo di Christopher Isherwood, in Italia edito da Adelphi, passiamo oggi a Camere Separate di Pier Vittorio Tondelli, edito da Bompiani.

Un classico imperituro, uno di quei libri-faro su cui ogni tanto bisogna tornare per confrontarsi su come invecchia la letteratura lgbt. Stiamo parlando del capolavoro Camere separate di Pier Vittorio Tondelli, romanzo definitivo su amore e Aids, ma è alquanto riduttivo incatenarlo in una definizione simile. Perché Camere separate è il sunto lirico di un’intera generazione, una delle massime vette espressive di ciò che significa raccontare l’amore gay e la sua perdita dolorosa.

Tre parti, anzi, tre ‘movimenti’ quasi sinfonici per raccontare di Leo, trentaduenne di successo, scrittore affermato, amante del rum di marca e gran viaggiatore tra presentazioni di libri e conferenze. Due anni prima ha perso il compagno di una vita, Thomas, giovane musicista tedesco, andatosene a poco più di 25 anni in un ospedale di Monaco di Baviera. Un amore profondo e totalizzante ma vissuto in ‘camere separate’, perché Leo voleva viverlo come “un rapporto di continuità e appartenenza ma mai di possesso”. Aveva desiderato rimanere un ‘amante separato’ per vivere questo amore in una dimensione quasi onirica, in grado di evitare qualsiasi contaminazione con la quotidianità più ordinaria.