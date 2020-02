Febbraio è il mese dedicato alla storia LGBT: tutto inizia dalla sezione 28

Ci sono due mesi dedicati alla storia LGBT: febbraio e ottobre. Il secondo mese dell’anno è considerato nel Regno Unito, mentre ottobre è il mese della storia LGBT per gli Stati Uniti. L’Italia non ha ha un mese specifico, ma sono molte le associazioni che in occasione del mese di ottobre osservano la ricorrenza. Per quanto riguarda il Regno Unito, nel mese di febbraio si ricorda l’abolizione della Sezione 28.

Questo emendamento vietava la promozione dell’omosessualità tramite la produzione di materiali, mostrare le relazione gay come accettabili e vietava qualsiasi forma di propaganda nelle scuole e negli enti della pubblica amministrazione. Insomma, con la sezione 28 si impediva alla comunità LGBT di essere visibile. La sezione 28 era all’interno del Local Government Act, approvato nel 1988. Con l’entrata in vigore dell’emendamento il 24 maggio 1988, le autorità avevano l’obbligo di non parlare del tema LGBT e di vietarlo categoricamente.

Gli effetti sella sezione 28 sulla comunità LGBT

Questa legge portò alla chiusura di diversi gruppi LGBT in Regno Unito, mentre i programmi scolastici o eventi che trattavano il tema dell’omosessualità vennero censurati o rivisti.

Ma come si è arrivati all’approvazione della sezione 28, nonostante l’omosessualità è legale dal 1967? Tra le cause, ci sono anche gli anni ’80, nella comunità LGBT tristemente noti come gli anni dell’AIDS. Questo nuovo virus attaccava solamente gli omosessuali e i bisex maschi, e non c’era una cura. Erano anni tragici: una persona sieropositiva era destinata alla morte.