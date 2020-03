L’illustratore Francisco Bianchi esplora l’anatomia maschile in 12 ritratti

Francisco Bianchi, 34 anni è nato e cresciuto in Brasile, si è trasferito in Francia nel 2009 e da allora ha lavorato nel cinema dove ha diretto tre cortometraggi dal vivo prima di iniziare il suo ultimo progetto Les garçons bleus – 12 portraits.

Francisco ci propone un’intervista filmata con diverse tipologie di modelli che si spogliano in modo figurato e letterale; ha disegnato più o meno 600 fotogrammi per un episodio della durata di un minuto, in cui ascoltiamo anche su come vedono se stessi, i loro corpi, le loro nudità.

“Le garçons bleus è iniziato a gennaio 2016 come progetto di illustrazione, disegnavo trovando fonte di ispirazione da foto che prendevo su Tumblr.

All’inizio era un modo per idealizzare gli uomini che volevo incontrare romanticamente. Successivamente, ho iniziato a trarre ispirazione da altri tipi di corpi e diversità fisiche.

Mi piace da sempre disegnare, ho iniziato con alcune lezioni di disegno durante la mia adolescenza..e il mio strumento preferito per farlo era sempre una penna a sfera: blu!”

Quale parte del corpo preferisci disegnare?

Mi piace molto disegnare il petto e le sue curve, pelose o senza peli, non importa. Odio disegnare le mani e spesso, come chi cerca il naturalismo e il realismo, faccio fatica con i volti, perchè voglio che riflettano il più possibile la persona reale.