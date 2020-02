Oggi è Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, anche quello omofobico

Una vittima di bullismo omofobico, per tutta la vita, si porta dietro un eterno senso di sfiducia verso gli altri. Si tende a non mostrare le proprie emozioni, a essere introversi, per paura che quanto successo possa ricapitare. Ma non solo: si tende a subire altre ingiustizie, poiché si perde anche la fiducia in sé stessi.

E ancora, uno studio del 2007 rileva che nel bullismo omofobico ci sono dei punti comuni:

i bulli si accaniscono ancora di più perché considerano diverso un orientamento sessuale che non sia quelle etero.

la vittima prova vergogna e teme ritorsioni denunciando i bulli. Un ragazzo o una ragazza LGBT inoltre dovrebbe fare i conti con il coming out, nel caso non fosse dichiarato.

non ci sono figure che riescono a proteggere la vittima. Non ci sono compagni che stanno dalla sua parte, non ci sono professori che sanno come affrontare la questione.

Le conseguenza, in Italia

Tra il 2012 e il 2016, la comunità LGBT italiana è stata scossa da terribili tragedie, in cui alcuni ragazzi omosessuali si sono suicidati, perché vittime del bullismo omofobico.

a maggio 2016, un ragazzo gay di 19 anni decide di farla finita, gettandosi sotto un treno a Bari. Non era accettato dai genitori a casa, bullizzato a scuola. Il suo ultimo messaggio è stato un sms, inviato al fidanzato: "Ti amo, perdonami. Ti amo".

a novembre 2012, un ragazzo di nome Alessio, 15 anni, veniva bullizzato perché vestiva di rosa, si metteva lo smalto. E voleva solo essere sé stesso, senza nascondersi. Si è impiccato nella sua stanza, con una sciarpa.

A questi, si aggiungono Simone, 21enne romano: nell’ottobre 2013 si getta da un condominio. La sua paura: non essere accettato. In un biglietto, aveva condannato la società italiana. Un altro ragazzo, nell’agosto 2012, si lancia dal terrazzo, dopo essersi inflitto dei tagli al braccio e all’inguine. In un biglietto aveva scritto di essere gay. Non è confermato il bullismo omofobico per questi ultimi due casi, ma è ancora peggio: c’è la paura di non essere accettati a 360 gradi.