HouseParty, contro il Coronavirus arrivano eventi live streaming dedicati a clubbing, performance e progetti artistici

Con l’Italia in ‘quarantena’ fino al 3 aprile prossimo causa Coronavirus, con chiusura per decreto di discoteche, cinema, teatri, pub, piscine, palestre, stadi e palazzetti, sarà complicato gestire le prossime 3 settimane barricati in casa. Ed ecco allora prendere forma House Party, movimento di Smart Clubbing senza scopo di lucro nato per mantenere vive e reattive le realtà musicali di clubbing, performance e progetti artistici con un atteggiamento positivo fino a quando saranno ancora in vigore le line guida del DPCM per il contrasto ed il contenimento del coronavirus.

Tutte le organizzazioni, crew, e artisti potranno partecipare con la creatività che vorranno per dare forma ad un calendario di appuntamenti in streaming per i prossimi weekend.

COME FUNZIONA

Chi volesse unirsi al progetto può aderire postando sui social una risposta all’appello usando gli hashtag ufficiali #houseparty e #theshowmustgoonline, per dare vita al proprio evento in streaming o semplicemente condividere le proprie feste a casa. Un movimento a cui tutti possono aderire, per connettersi in un insieme di eventi live streaming dedicato a clubbing, performance e progetti artistici.

“In un momento di stallo così particolare è un modo per ritrovare uno slancio positivo e reattivo rispetto alla situazione. Unendoci in massa abbiamo la possibilità di espandere la risonanza di questo movimento e arrivare nelle case di molti”, sottolinea l’ideatore Massimo Fava, tra gli organizzatori della serata romana Poppe Party, qui da noi intervistato.