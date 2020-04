La comunità piange due icone LGBT: Phyllis Lyon e Henrietta Robinson

Quasi 5.000 chilometri divide le due icone LGBT. Ma entrambe, in epoche diverse, hanno lottato affinché tutti possano vivere liberamente il proprio essere omosessuali, lesbiche, transgender.

Pioniere della causa LGBT, Phyllis Lyon si è spenta a 95 anni, mentre Henrietta Robinson è morta per complicanze derivate dal Covid 19, a 79 anni. Non si sa bene se l’attivista di San Francisco sia morte invece per cause naturali o per il Coronavirus.

Icone LGBT di San Francisco: Phyllis Lyon

Dagli anni ’50, Phyllis Lyon con la compagna di una vita Del Martin non si sono mai fermate. Hanno combattuto con tutta la forza che avevano in corpo, diventando un punto di riferimento per la comunità LGBT di San Francisco. Nessuno in città ha fatto tanto come loro in merito a diritti civili, diritti delle donne e degli anziani.

Phyllis e Del si conobbero nel 1952 a Siattle, l’anno dopo si trasferirono a San Francisco. Lyon è stata una delle icone LGBT intramontabili, assieme alla compagna. Due anni più tardi, fondarono “Figlie di Bilitis“, un’associazione per i diritti delle donne lesbiche ma che si occupava anche di politica. La prima di tutta la California. E ancora, nel 1956, nacque The Ladder, prima rivista dedicata alle lesbiche, con articoli di cultura e cronaca. E’ anche per merito loro l’approvazione del matrimonio egualitario, grazie alla loro dimostrazione di quanto amore ci possa essere tra due donne, che ha convinto anche i meno progressisti.