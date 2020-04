Jacqueline Wilson, la scrittrice amatissima dai bambini fa coming out a 74 anni

Jacqueline Wilson, nata nel 1945, è una scrittrice britannica specializzata in romanzi per l’adolescenza, amatissima e vendutissima nel Regno Unito, e in Italia edita da Salani.

Ebbene l’iconica scrittrice, che ha un nuovo romanzo in uscita, Love Frankie, con protagonista una ragazza innamorata di una compagna di classe, ha fatto coming out all’età di 74 anni. Da 18 anni, infatti, Jacqueline convive “molto felicemente” con l’amata Trish.

Non sono mai stata in nessun tipo di armadio. È una notizia vecchissima per chiunque mi conosca. Perfino la conoscenza più vaga sa perfettamente che siamo una coppia.

La Wilson ha confessato che solo sua madre è rimasta ‘sconvolta’ dal coming out, ma fino ad un certo punto, perché “odiava cordialmente il mio ex marito”. Negli anni scorsi Jacqueline aveva suscitato non poche polemiche per le sue critiche ai bimbi transgender, a suo dire troppo piccoli per assumere decisioni tanto importanti: “Alcune persone, fin da quando sono bambini, sono consapevoli che qualcosa non va, tanto da desiderare di essere dell’altro sesso. Ma sono anche consapevole che alcuni bambini sono solo confusi, e dopo cambiano idea. Penso che sia una decisione che andrebbe presa quando si è completamente maturi e assolutamente sicuri di conoscere tutte le conseguenze reali. Sono preoccupata per quei bambini che assumono qualsiasi tipo di droga, ormoni o altro, i cui effetti a lungo termine non sono conosciuti. E l’intera idea di sottoporsi a un intervento chirurgico importante … se sei un bambino piccolo non si tratta solo di farti tagliare pezzi di te. È un intervento chirurgico davvero serio e difficile, che può avere conseguenze piuttosto devastanti, immagino. Non c’è niente da prendere alla leggera”.