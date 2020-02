Karl-Maria Kertbeny, il ‘padre’ del termine omosessualità nasceva 196 anni fa

Karl-Maria Kertbeny nasceva il 28 febbraio 1824. Oltre a essere uno scrittore, un bibliografo, traduttore di origini ungheresi, fu anche uno dei primi pionieri del movimento omosessuale. E nel 1869, per la prima volta in uno scritto comparve la parola “omosessualità”.

Karl-Maria Kertbeny si può dire essere stato il padre del termine. Un personaggio della storia LGBT che per primo ha voluto parlare delle persone omosessuali. In un certo senso “coniando” questa parola. Era uno scrittore, non un medico, dunque la sua visione era puramente letterraria. Anche per questo motivo, sembra che non sia stato molto preso in considerazione.

Karl-Maria Kertbeny e la lettera in cui parlava dell’omosessualità

Kertbeny è lo pseudonimo di Karl Maria Benkert. La prima volta che compare il termine omosessualità è nel 1869, in una lettera indirizzata al Ministro della Giustizia Prussiano.

Sulla nascita della parola, c’è la testimonianza di Havelock Ellis. Questo medico e psicologo britannico spiegò in un suo libro che il termine coniato da Kertbeny era frutto della gelosia di quest’ultimo per il molto ben conosciuto Karl Heinrich Ulrichs, anch’esso pioniere del primo movimento omosessuale, e il suo termine uringo, che potremmo definire come un sinonimo dell’800 di omosessualità.

Gelosia o meno, Karl-Maria Kertbeny fu anche “l’inventore” di eterosessuale e omosessualismo (oltre a molte altre ormai dimenticate).

La lettera al ministero