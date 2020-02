Le 3 grandi persecuzioni LGBT del Novecento

Già dai primi anni delle persecuzioni LGBT, si nota una certa incoerenza. Il regime fascista puntava a escludere completamente la comunità LGBT; ignorare che esistessero delle persone omosessuali, lesbiche, transessuali, bisex o queer semplificava il problema, in un certo senso, poiché venivano esclusi dalla società. Negare la visibilità alla comunità LGBT era la strategia utilizzata fino a quel momento. Ma dovendoli indicare come pericolo per la difesa della razza, costringeva il regime a identificarlo e riconoscerli come comunità, come era accaduto per ebrei, rom.

Allo stesso tempo, identificare la comunità LGBT sarebbe significato ammettere che anche in Italia quella stessa comunità esisteva. E che l’Italia non ne era “immune” come si pensava. Per questo motivo, nei 3 anni della persecuzione, gli omosessuali inviati al confino furono “solo” una novantina, classificati per lo più come dissidenti politici. Non per questo, gli italiani LGBT hanno patito meno la loro persecuzione. Se non c’era una valida motivazione per procedere con l’invio al confino, partiva la spedizione punitiva, solitamente con pestaggi, la costrizione a bere olio di ricino, il licenziamento (per un lavoratore statale) o una sorta di arresti domiciliari.

Dalla struttura persecutoria nazista e fascista nei due paesi si può intuire anche un fatto importante sulle violenze odierne. La comunità LGBT tedesca, prima delle persecuzioni, era comunque molto visibile, poiché viveva alla luce del sole. Lo stesso non capitava in Italia, dove era rimasta sempre nascosta, invisibile alla società, organizzando eventi privati. Quindi, se la persecuzione LGBT nazista era riconosciuta (anche per il gran numero di morti che provocò), in Italia la stessa era molto meno marcata. Questa mentalità del “gay che deve rimanere nascosto” è presente ancora oggi nel Belpaese, e potrebbe essere la causa delle continue violenze, in particolare in un preciso momento storico dove il sentimento antisemita, negazionista e fascista sembra riaffiorare sotto la veste di un clima sovranista.

La persecuzione comunista

Come ultima persecuzione LGBT del Novecento, troviamo quella avvenuta in Unione Sovietica e a Cuba, culle del comunismo. Con la nascita dell’Unione Sovietica, il partito comunista al potere eliminò molte delle leggi omofobe esistenti, dando il via a una grande riforma che legalizzava l’omosessualità. Ci furono libri, informazione, visibilità, l’autorizzazione a lavorare in enti pubblici per persone della comunità LGBT.