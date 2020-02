‘Leonardo andrebbe al Pride?’: Stefano Giussani sulla (presunta) omosessualità di Leonardo Da Vinci – l’intervista

Stefano Paolo Giussani pone ai suoi lettori una domanda: “Leonardo andrebbe al Pride?” Ma non è solo un quesito, bensì un saggio che si concentra non sulle opere di Leonardo da Vinci, ma sulla sua vita sentimentale. Si, perché sembra che il grande artista italiano fosse gay.

Nei libri dedicati, la sua (presunta) omosessualità viene solamente citata, come se fosse una dato da dimenticare. Ecco un punto di vista diverso, che guarda a Leonardo da Vinci da un’altra angolazione. Quella di Stefano Paolo Giussani.

Andiamo a scoprire un altro Leonardo, con le parole dell’autore.

Racconti che la presunta omosessualità di Leonardo viene solamente accennata nei libri di storia. Quanto fa paura oggi un Leonardo omosessuale? Da dove viene questo timore nel diverso, anche per un personaggio esistito 500 anni fa?

La sessualità di Leonardo intimoriva gli storici dell’arte della prima metà del Novecento nel senso che li imbarazzava. Si trovavano nelle condizioni di esaltare un artista riconosciuto come genio universale, ma c’era qualcosa che strideva con il pensiero di regime. In questo senso credo che Leonardo desse fastidio più che fare paura. Direi che rompeva le uova nel paniere a qualcuno che lo voleva celebrato, ma solo per la parte che interessava. Facendo un nome e un cognome: Benito Mussolini. Volle una mostra a lui dedicata per esaltare l’italianità ma da lì a poco avrebbe firmato le leggi razziali e le sanzioni per i cosiddetti “pederasti”. Nell’indagine spiego quali documenti dimostrano che entrambe le categorie avrebbero potuto coinvolgere Leonardo Da Vinci. La paura del diverso arriva da un atavico timore ben spiegato dalla psicologia e dalle tecniche di manipolazione. «Trova un avversario, identificalo come un nemico, e il popolo inizierà seguirti.» La frase è di Goebbels, ministro della propaganda nazista. Dunque Leonardo fa paura anche oggi? Un diverso fa paura sempre.

Non è ufficialmente accennata nei libri di storia dell’arte, ma spesso è aggiunta a corollario delle presentazioni di Leonardo, come se si volesse accontentare una pruderie su uno dei più grandi personaggi mai esistiti. Mi ricorda il classico “ho tanti amici gay, ma…”.

Quali indizi concreti abbiamo (o hai scovato) sull’orientamento sessuale di Leonardo? O è un pensiero proveniente dai ritratti a modelli maschili?

Non sono uno storico dell’arte e non posso rifarmi ai modelli di nudo maschile in quanto tali. Non è vero, come sostiene qualcuno, che Leonardo dipinse più donne e Madonne che uomini. È invece vero che dedicò grande attenzione a riprodurre i genitali e gli apparati muscolari dei maschi, cosa che non fece con pari dettaglio per le femmine. In certi bozzetti ci sono corpi maschili disegnati anche in dimensioni minute ma con una carica erotica spiccata. Posso garantire che, quando vedi gli originali della Royal Collection a pochi centimetri dal naso, ogni altro disegno ti sembra di serie B.

L’unico riferimento ufficiale che associa il nome di Leonardo Da Vinci alla frequentazione omosessuale è l’atto di accusa con cui lo denunciarono. Lo riporto integralmente, ma essendo la denuncia anonima, secondo me lascia il tempo che trova.

Ci sono dettagli piccanti anche nei codici. Ne do notizia, ma invitando a ricordare che i codici sono passati in talmente tante mani da far essere certi che non tutto quanto annotato sia attribuibile a Leonardo o a gente della sua bottega.

Penso sia invece molto più interessante riflettere sui disegni scomparsi da Windsor e riapparsi in Germania alla fine del Novecento. Sono di un Leonardo che merita attenzione, mostrano membri virili in erezione e sguardi suadenti. Non potremmo definirlo LeoPorn, ma molti storici dell’arte hanno detto la loro in merito.

Esiste anche un Leonardo dei rapporti intimi coi discepoli, che cerco di approfondire senza deragliare nella fantasia del romanziere che lo ha immaginato adolescente inginocchiato in posizione inequivocabile di fronte a un amico nelle campagne di Vinci.