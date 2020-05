Addio a Little Richard, “Regina del Rock” negli ultimi anni diventato omotransfobico

Si è spento all’età di 87 anni Richard Pennyman, da tutti conosciuto come Little Richard, leggenda del rock che in soli 10 anni, nei ’50 del secolo scorso, cambiò le sorti della musica americana. E non solo. “Se Elvis è il re del rock, io sono la regina”, disse una volta Richard, per decenni “segretamente” omosessuale. Nel 1984 confessò di aver subito continua omofobia, da ragazzino, perché parlava e si muoveva come una ‘femminuccia’. Suo padre lo picchiava brutalmente ogni volta che lo vedeva indossare il trucco e gli abiti di sua madre, tanto da cacciarlo di casa all’età di 15 anni. Nel 1955 venne arrestato dopo essere stato pizzicato in auto con una coppia eterosessuale, intenti a far sesso. A Pennyman piaceva guardare. Citato con l’accusa di cattiva condotta sessuale, trascorse tre giorni in prigione e gli venne temporaneamente proibito di esibirsi a Macon.

All’inizio degli anni ’50, Penniman conobbe il musicista dichiaramente gay Billy Wright, che lo aiutò a cambiare il proprio aspetto. Nel 2000, Richard disse alla rivista Jet: “Immagino che se essere chiamato femminuccia mi rende famoso, lascia che dicano quello che vogliono”. La sua ossessione per il voyeurismo proseguì con la sua ragazza Audrey Robinson. Nel 1962 venne arrestato per aver spiato uomini che urinavano nei bagni di una stazione degli autobus di Trailways, a Long Beach, in California. Nella sua autobiografia del 1984, definì l’omosessualità come “innaturale” e “contagiosa”, per poi dire a Charles White di essere “omnisessuale”.