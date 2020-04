“Love, Creekwood”, arriva un altro sequel editoriale di Love, Simon: l’annuncio dell’autrice Becky Albertalli

L’annuncio a sorpresa. Cinque anni dopo Non so chi sei ma io sono qui, edito da Mondadori e nel 2018 diventato film di successo dal titolo Love, Simon, la 37enne Becky Albertalli ha svelato l’imminente arrivo del sequel editoriale ufficiale, Love, Creekwood, in uscita negli Usa il 30 giugno 2020.

Si tratta del secondo sequel editoriale della Albertalli sul cosiddetto ‘Simonverse’, due anni dopo l’uscita di Sempre e solo Leah. Questo nuovo capitolo della ‘saga’ sarà ambientato durante il primo anno di college dei ragazzi. Un nuovo e più adulto coming-of-age scolastico con annessi tutti i passaggi chiave tipici dei college a stelle e strisce, vedi ballo di fine anno, ubriacature, cotte, san valentini, notte di passione e tanti, tanti baci.

La Albertalli ha annunciato che devolverà il 100% del suo anticipo editoriale a The Trevor Project, organizzazione benefica per la prevenzione dei suicidi dei giovani LGBT sotto i 25 anni: “È difficile spiegare quanto sia importante il Progetto Trevor per me. Fanno il lavoro che io non posso lo fanno e lo fanno con tanta premura, cura e impegno. Hanno salvato molte vite dei miei lettori“.

Love, Creekwood sarà ambientato dopo i primi due romanzi e prima di Love, Victor, annunciata serie tv Hulu che sarà ambientata nello stesso universo del film originale e che si concentrerà su Victor (Michael Cimino), nuovo studente della Creekwood High School. Nick Robinson – che ha interpretato Simon nel film – produrrà e la serie e farà da narratore al tutto. Al fianco di Cimino ci saranno Ana Ortiz di Ugly Betty e James Martinez, negli abiti dei due genitori. La prima stagione da 10 episodi verrà lanciata su Hulu a giugno, in coincidenza con il Pride Month. Hulu punta molto su Love, Victor, tanto dall’aver già dato mandato a diversi sceneggiatori di sondare buone idee per una possibile seconda stagione.