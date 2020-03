Mario Mieli moriva 37 anni fa. Facciamo chiarezza su alcune sue teorie

NB: per parafilia si intende (in ambito psichiatrico, psicologico e sessuologico) le pulsioni erotiche con fantasie o impulsi che implicano attività o situazioni riguardanti oggetti, animali o soggetti non consenzienti o in età prepuberale e che prevedano sofferenza o umiliazione.

Provocazione:

La figura dello scrittore è stata per tutta la sua vita volutamente provocatoria.

Etichette e società eteronormativa:

Mario Mieli era contrario a tutte le etichette che definivano un orientamento sessuale. Riguardo i bambini, nel suo libro più famoso spiegava che sono l’espressione più pura di transessualità, è l’essere più libero. Fino a quando la società eteronormativa non interviene, stabilendo delle regole.

Il bambino come essere libero:

Leggendo solamente una parte del testo, appare inequivocabile che Mario Mieli fosse a favore di far sesso con dei bambini, come viene fatto per denigrarlo. Basta analizzare il testo, e comprenderlo, per capire che la sua teoria era un’altra: non si parla della libertà dell’adulto di abusare di un bambino. Ma che l’essere libero poteva disporre del suo corpo, fin dalla giovane età.

Il sesso con minori è sempre sbagliato:

Tutto questo, di conseguenza, deve essere comunque fatto da due persone consenzienti. Non si mette in discussione che il sesso tra bambini e adulti sia assolutamente sbagliato.

Un testo non facile da comprendere, soprattutto se letto con pregiudizi:

Solo una lettura poco approfondita, approssimativa, condita di pregiudizi, porta a un’interpretazione negativa, vedendo l’intero libro “Elementi di critica omosessuale” come una un testo da censurare.

Per leggere il libro, è disponibile sul sito del circolo dedicato a Mario Mieli.