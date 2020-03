Marvel introduce il primo supereroe non binario e sbaglia subito tutto

Comunque, a causa di questi eventi nasce (o meglio rinasce) una squadra di supereroi chiamata “New Warriors”, giovani supereroi di oggi seguiti dai supereroi che erano stati giovani un tempo. In questo nuovo gruppo di ragazzi con superpoteri, ideato da Daniel Kibblesmith e graficamente realizzato da Luciano Vecchio, ci sono Screentime, che è capace di googlare immediatamente le cose di cui ha bisogno, il vampiro B-Negative, Trailblazer, che sembra decisamente il personaggio più interessante con il suo zainetto multidimensionale e un corpo che non rispetta la magrezza muscolosa degli altri supereroi, e la coppia di gemelli eterozigoti Safespace e Snowflake. E Snowflake è il personaggio non binario. Si chiama “Snowflake”.

A questo punto, se sapete cosa vuol dire “snowflake” in slang americano starete già scuotendo la testa e vi starete chiedendo “perché, ma non ci bastava la pandemia globale?” Ma se invece non lo sapete mi prendo questo paragrafo per spiegarvi questo termine offensivo in uso su internet. Si sua “snowflake”, “fiocco di neve”, per offendere qualcuno criticandone contemporaneanmente la pretesa di essere unico e speciale (“come un fiocco di neve”) e la sua fragilità. I fiocchi di neve sono “quelli che si offendono sempre per tutto,” e il termine viene in questo senso usato dall’estrema destra per attaccare le proteste di minoranze etniche, di genere e di orientamento sessuale. Anche se il termine era già stato usato in precedenza come offesa, questo significato viene probabilmente dal romanzo Fight Club di Chuck Palahniuk (1996) e dall’omonimo film di David Fincher, dove si trova la battuta “non sei speciale, non sei uno splendido, unico fiocco di neve” (traduzione mia). “L’idea [dei nomi] è che questi termini, che vengono usati online, non vengono visti come offensivi [dai supereroi]” ha spiegato lo scrittore di The New Warriors, Kibblesmith. “Quindi loro prendono queste parole e le indossano, come se fossero medaglie.” Secondo l’autore, grazie ai suoi poteri che gli permettono di creare proiettili di ghiaccio a forma di cristalli di neve, Snowflake dimostrerebbe che ciò che viene normalmente inteso come “fragile”, il fiocco di neve, sia in realtà tagliente e affilato, come le lame dei suoi proiettili.