Mese della salute Bi: la discriminazione verso persone bisessuali colpisce anche l’alimentazione

Nella terza settimana del mese della salute delle persone bisessuali, si guarda all’alimentazione e ai disturbi che si possono incontrare durante la propria vita. Alla base di tutto, come già detto nelle scorse puntate, troviamo naturalmente la discriminazione, talvolta doppia (poiché causata sia dagli omofobi di professione sia dalla stessa comunità LGBT) e dalla bi-cancellazione.

Nel corso della prima settimana di marzo, si è affrontato appunto il tema della discriminazione e dell’autolesionismo. La seconda settimana invece si è guardato al fatto che alcune persone bisessuali hanno difficoltà nel trovare un partner a causa di pregiudizi e stereotipi. Oggi, si affronterà un altro tema importante: l’associazione tra orientamento sessuale e patologie alimentari.

Ovviamente, questa comparazione non è rivolta solamente alle persone bisessuali. Ma anche a gay, lesbiche e persone trans.

I disturbi alimentari nelle persone bisessuali

Non ci sono molti studi in merito, poiché pochi ricercatori hanno pensato di suddividere il campione per orientamento sessuale e tra persone cisgender e transgender.

Uno studio importante è quello realizzato nel 2015, che ha dimostrato scientificamente quello comunque già si supponeva, ovvero le possibile patologie alimentari in base all’orientamento sessuale. Questo, ovviamente, prende in esame anche le persone bisessuali.

Importante da sottolineare il fatto che non ci sono patologie differenti in base ai gusti sessuali di una persona. Tali disturbi sono l’effetto di una società eteronormativa, abituata a seguire delle “regole” che vede un uomo con una donna, padre e madre, riducendo a strano e contro-natura tutto il resto. Per lo studio, sono stati presi in esame 290 studenti provenienti da 223 università americane.