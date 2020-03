Mese della salute bisessuale: bifobia, bi-cancellazione e autolesionismo

Per bi-cancellazione si intende un comportamento che non considera la bisessualità come un orientamento, o la nega completamente. Poi ci sono varie opinioni sbagliate: una persona bisessuale è un gay o una lesbica che non si accetta e “sfrutta” la maschera della bisessualità. Oppure: la bisessualità è solo una fase per chi non ha ancora capito il proprio orientamento. E queste opinioni arrivano anche dall’interno della comunità LGBT, portando le persone bisex a non sentirsi accettate. E a non accettarsi.

Anche il fatto di parlare di legge contro l’omofobia, di gay pride, di paesi o locali gay-friendly: tutto contribuisce al pensiero che siano una categoria di serie… Bi.

Salute mentale e autolesionismo

Così, una persona bisessuale inizia seriamente a dubitare della propria identità. Alcuni studi rivelano poi come le persone bisessuali siano più esposti a problemi gastrointestinali, all’artrite e all’obesità.

Uno studio pubblicato sulla rivista Jama Pediatrics da parte dei ricercatori dell’Università Bicocca di Milano hanno rilevate come gli LGBT siano più vulnerabili al suicidio. Al primo posto si registrano le persone transgender, seguite poi da coloro che si riconoscono in un orientamento bisessuale, e infine dagli omosessuali. Il non sentirsi accettati e la paura porta uno stress tale da guardare ad atti di autolesionismo e tentativi di suicidio in alcuni casi, depressioni o altre malattie che colpiscono la testa o lo stomaco nella maggior parte.