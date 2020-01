La magia di ‘Mine Vaganti’ rivive a teatro in un adattamento del film di Ferzan Ozpetek

Vincitore di due David di Donatello, del Premio speciale della Giuria al Tribeca Film Festival e di ben 5 Nastri d’Argento, ‘Mine Vaganti’ ad oggi è uno tra i film (corali) più famosi di Ferzan Ozpetek. E ora proprio questo film, co-sceneggiato insieme a Ivan Cotroneo, diventa una bellissima pièce teatrale con grande cast di richiamo. Tre giorni da tutto esaurito al Teatro Comunale di Caserta, luogo in cui si è svolta la prima nazionale, ma la rappresentazione arriverà a Roma tra un mese al Teatro Ambra Jovinelli, per toccare poi Macerata, Bari, Torno e diverse città italiane per un lunghissimo tour di spettacoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ferzan Ozpetek (@ferzanozpetek) in data: 16 Gen 2020 alle ore 10:18 PST



Un’impresa non facile quella di trasportare in teatro tutta la magia di Mine Vaganti, eppure la scommessa di Ferzan Ozpetek è stata più che vincente. La rappresentazione infatti brilla proprio perché è capace di catturare tutto lo spirito del film, costruendo due ore di grande spettacolo. La disfunzionale famiglia Cantone rivive attraverso i volti di Francesco Pannofino (ruolo che è stato del compianto Ennio Fantastichini), Paola Minaccioni, Aurturo Muselli (volto di Gomorra qui alle prese con l’interpretazione che al cinema è stata di Riccardo Scamarcio), Giorgio Marchesi (che non fa rimpiangere Alessandro Preziosi), e poi Caterina Vertrova, insieme a Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi, Luca Pantini e Edoardo Purgatori.