Mine Vaganti a teatro, intervista a Francesco Maggi: “Ferzan mi ha cambiato la vita, è come un padre di famiglia”

A 10 anni dall’uscita al cinema, Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek è sbarcato a teatro, con la regia dello stesso autore turco, e un sold out capitolino che ha coinvolto l’Ambra Jovinelli.

Da noi già recensito, lo spettacolo vede sul palco Francesco Pannofino, Paola Minaccioni, Arturo Muselli, Giorgio Marchesi, Caterina Vertova, Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Luca Pantini, Edoardo Purgatori e Francesco Maggi, che ha preso parte anche a La Dea Fortuna, ultimo film del regista, qui da noi intervistato.

A 10 anni dal boom in sala, Mine Vaganti è sbarcato a teatro con Ferzan Ozpetek alla regia e un sold out all’Ambra Jovinelli di Roma. Nel cast ci sei anche tu, in un ruolo estremamente divertente. Ci puoi raccontare chi è Francesco Maggi, come ti sei avvicinato alla recitazione e quale personaggio interpreti nello spettacolo.

Allora, Francesco Maggi è un ragazzo di enne anni, in sovrappeso ma che sta cercando di ritrovare la propria serenità e linea, conducendo uno stile di vita alimentare regolare e corretto. Il mio approccio alla recitazione è stato una predisposizione naturale. Sono figlio della tv anni ’80, dei grandi varietà, delle sigle, della Carrà, la Parisi, il Bagaglino. Questi varietà sfarzosi. Oltre alle grandi dive di Broadway. Ho studiato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Pietro Sharoff, ho studiato per sette anni alla scuola di Franco Miseria, ma principalmente il mio obiettivo era quello di diventare un musical performer, e di specializzarmi anche in coreografia. Diciamo che volevo diventare una sorta di Bob Fosse. Che per carità il paragone è azzardatissimo, ma il mio mito era lui. Gene Kelly, ho anche studiato tip tap per un periodo, oltre a studiare classico e contemporaneo. Ho quattro spettacoli che hanno segnato la mia vita, sia da bimbo che da adolescente e da adulto. Uno è I Sette Re di Roma di Gigi Proietti con la regia di Gigi Magni, poi Il sogno di una notte di mezza estate di Tato Russo, nel lontano 1993; poi Cats, a Londra, avevo 17 anni. Fu un periodo particolare, perché usciva Ray of Light di Madonna, che fu il mio coming out interno. Quello esterno è stato Light Years di Kylie Minogue, ‘na sfrociata. Ma è servito anche quello nel mio percorso. E infine Wicked, sempre a Londra, che ha segnato definitivamente la mia vita. Ho sempre ballato e cantato all’interno della mia stanza, che era il mio palco. Poi con lo studio, con tante masterclass fatte in giro per l’Italia, ho aggiunto nozioni, insegnamenti, che mi sono serviti per arricchirmi. Una delle cose fondamentali che mi hanno insegnato è stata che un attore che canta, un attore che sa danzare, è un qualcosa in più che dà lustro al tuo bagaglio. Mai smettere di studiare, di allenarsi. Detto ciò, il mio ruolo all’interno di Mine Vaganti è Andrea, che è un po’ Francesco. Un ragazzo goffo, impacciato, che intruppa, fa cadere bicchieri, e che deve reprimere l’essenza, ossia quella parte femminile, quella donna che è in lui e che non può uscire, perché continuamente bersagliato, mitragliato, dalle stesse persone che frequenta. Questa natura, quest’anima femminile però si manifesta quando c’è il drag show, dove esplode in tutta la sua femminilità, la sua presenza, tutto il suo entusiasmo, tutto il suo essere. Un ruolo molto interessante, che può sembrare estremamente semplice, ma che così non è. Posso assicurare. Io e Edoardo Purgatori siamo un po’ le Mine Vaganti esterne. Nello spettacolo c’è la Mina Vagante interna, ovvero la nonna, ma ci siamo anche noi, che portiamo scompiglio soprattutto nel secondo atto. Siamo come colori secondari che si fondono con quelli primari, dando vita ad una sorta di balletto sincopato. Mentre nella versione cinematografica gli amici di Roma sono il colore aggiunto, qui vengono risaltati maggiormente. È stata una bella idea sia da parte di Ferzan che di Gianni dare quel piccolo spazio in più che nel film non era stato tanto risaltato.