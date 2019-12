Resti di donna rinvenuti nel monastero del Monte Athos: un monaco era transessuale?

La storia che si cela dietro il monte Athos ha origini antichissime. Il nome completo è Repubblica Monastica del Monte Santo, poiché si tratta di un territorio autonomo della Grecia, nella Macedonia Centrale, dotato di un suo governo. Si può considerare una nostra regione a statuto speciale, ma con molti più poteri. Tra questi, ha la facoltà di vietare l’accesso alle donne.

Solamente i gatti femmina possono accedere. Il gentil sesso in tutte le altre forme è severamente vietato. Le imbarcazioni che portano i turisti a visitare il monastero e la Repubblica del monte Athos devono fermarsi ad almeno 500 metri di distanza, se a bordo si trovano delle donne. Per questo motivo, il ritrovamento di ossa femminili all’interno del monastero risulta essere così strana.

Le ossa del monte Athos potrebbero essere di un uomo transessuale

Così come l’intera Repubblica, anche il monastero non poteva accettare la presenza di una donna. Per questa strana particolarità, gli archeologi sono rimasti scioccati e hanno iniziato a fare ipotesi quando hanno trovato un avambraccio, uno stinco e un osso sacro diversi rispetto ai resti di altri sei uomini, che erano stati sepolti sotto il pavimento della cappella, e riconducibili per le dimensioni a quelli di una donna.