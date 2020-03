Tre opere per ricordare Pier Paolo Pasolini nel giorno della sua nascita

A parte “Salò o le 120 giornate di Sodoma” – pellicola censurata, tagliata e ancora oggi sorprendente – l’artista ha parlato di omosessualità su Atti Impuri, Amado Mio e Douce. Qui è raccontata come estrema semplicità e apertura diverse storie in cui l’amore gay non è innaturale o trasgressivo, bensì passionale, piacevole, e soprattutto innocuo.

Douce – 1947

Un romanzo breve che si può definire un’autobiografia, riguardante un ragazzo di 16 anni, Angelo Dus, che si innamora di un coetaneo nel corso di una festa in paese. Il racconto analizza l’amore del ragazzo per l’uomo, con semplicità e naturalezza, segnale che Pasolini qui mostrava l’omosessualità in una maniera indifferente, proprio come dovrebbe essere.

Amado Mio e Atti Impuri- 1982

Pubblicato dopo la morte dello scrittore, Amado Mio e Atti Impuri sono due testi diversi ma legati tra loro. Sono rimasti nascosti per più di 30 anni, per essere poi scoperti dentro un cassetto. Atti Impuri vede una vita tormentata e sofferta per l’omosessualità del protagonista. La difficoltà nel scegliere se parlare in prima o in terza persona, gli errori, le cancellazioni, le correzioni. I testi originali fanno capire quanto sia stata difficile per Pasolini realizzare quest’opera, profondamente autobiografica.

In Amado Mio invece l’atmosfera è diversa. Si vede una persona in pace con sé stessa, che vuole ballare, divertirsi e innamorarsi. Riprendendo quasi la storia di Douce, anche qui un ragazzo si innamora di una persona, un’amore possibile. E’ l’autore stesso a non pubblicare le opere, poiché scritto in un periodo in cui la sua omosessualità era diventata un problema, e questi due romanzi (gioioso l’uno, triste l’altro) avrebbero ampliato gli attacchi alla sua persona.