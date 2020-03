Oggi, 136 anni fa, nasceva Paul Verlaine: ‘poeta maledetto’ che amava un altro uomo

Paul Verlaine nasce il 30 marzo 1884, a Metz, una città che si trova nel nord-est della Francia. Padre della poesia simbolista francese, con la sua tecnica è stato un giovane esempio per tutti i suoi colleghi dell’epoca. Le sue opere sono semplice e malinconiche, sensibili, ma anche erotiche, esplicite, che potremmo oggi definire “vietate ai minori”.

Poeta maledetto. Così veniva definito Paul Verlaine, per la sua relazione con il giovanissimo Arthur Rimbaud. Per l’epoca, naturalmente, un amore impossibile da vivere. Ma la relazione tra i due non fu per nulla semplice.

Il genio libero di Paul Verlaine

Prima di incontrare Arthur Rimbaud, il poeta inizia a farsi conoscere per seguire le scie di Charles Baudelaire. Abbandona lo stile classico e conosciuto per scrivere poesie composte da versi irregolari, estremamente liberi e musicali. Una poesia volutamente vaga, che non descrive semplicemente un’azione o una persona, ma che trasmette anche un’emozione, facendo immaginare al lettore la realtà nella testa dell’artista.

Accanto alla musicalità delle sue poesie, dove la rima non interviene praticamente mai, Paul Verlaine realizza delle opere dedicate proprio al suo amore con Arthur Rimbaud, come “Crimen amoris” (per leggerla, disponibile a questo link). Altre, come “Bruxelles – Chevaux de bois” e “Le bon disciple“, entrambe del 1872, oppure “Explication” , “Révérence parler: Autre” (del 1889) sono più complesse, ma a un’analisi attenta è possibile coglierne la chiave omosessuale, in realtà poco nascosta. Altra opera è “Hombres”, criticata duramente per i suoi versi espliciti e orgogliosi dedicati all’omosessualità.

La tragica relazione tra Paul e Arthur