Progetto Aversion: l’orribile esperimento per ‘curare l’omosessualità’ negli anni ’70 e ’80

In passato, sono stati numerosi gli esperimenti fatti su cavie umane. Che sia per osservare gli effetti di un avvelenamento o nella speranza di “creare” un soldato perfetto da mandare in guerra, quelli più noti sono avvenuti all’interno dei campi di concentramento, per mano di medici nazisti che non si facevano problema a “utilizzare” i deportati per ogni tipo di esperimento. Le persone omosessuali erano tra le cavie preferite, ma non solo ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Ne è un esempio il Progetto Aversion.

Questo progetto nasce in Sud Africa negli anni dell’apartheid, in particolare tra il 1971 e il 1989. Nel paese l’omosessualità non era tollerata, soprattutto all’interno dell’esercito. Difatti, una persona omosessuale non poteva far parte delle forze armate. Questo divieto, però, preoccupava i vertici dell’esercito sud africano, i quali pensavano che gli idonei potessero sfruttare l’omosessualità per non fare la leva e prestare servizio. Per questo motivo, l’omosessualità era contemporaneamente tollerata e non. Questa logica alquanto incoerente diede vita, nel tempo, al Progetto Aversion, che aveva il compito di curare l’omosessualità. Ma che si trasformò presto in una tortura per tutti i soldati gay.

Elettroshock, terapie e riassegnazione sessuale: gli orrori del Progetto Aversion

Il progetto Aversion era considerato come un progetto di ricerca che doveva indagare sulla possibilità di far diventare etero gli omosessuali nell’esercito, considerata ancora come malattia mentale. Il team di ricercatori avevano delle terapie d’urto standard che doveva eseguire su ogni malcapitato.