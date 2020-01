51 anni fa lo ‘scandalo Lavorini’. Per la prima volta in Italia i gay vennero demonizzati e considerati mostri

Dopo queste dichiarazioni, Adolfo Meciani aveva rischiato 2 volte di essere linciato pubblicamente. I media, scavando sul suo passato, scoprirono che era omosessuale, anche se sposato. E che spesso andava alla pineta per avere rapporti con altri ragazzi. Arrestato e rinchiuso in carcere, il 24 maggio 1969 si suicidò: non riusciva più a reggere le accuse. Ci vollero 8 anni prima che la Corte di Cassazione decise di confermare l’innocenza di Meciani (ormai morto) stabilendo che Ermanno Lavorini era stati ucciso per altri motivi.

E il riscatto? Quella era un’idea dello stesso Marco Baldisseri, che voleva utilizzare i soldi per finanziare la sua associazione, il Fronte Monarchico. La continua confusione e modifiche delle versioni portarono alle confessioni di Baldisseri e Della Latta. Nel 1977, la Corte di Cassazione confermò la loro colpevolezza: 11 anni di carcere a Della Latta, 9 a Pietro Vangioni (implicato anche lui nell’omicidio del ragazzo, alla guida del Fronte Monarchico) e 8 anni a Baldisseri. Il movente cambiò varie volte: prima si parlò di una lite tra ragazzi, confermando (secondo la Corte d’Assise di Pisa) che non c’era un movente politico e non era legato all’ambiente omosessuale. La Cassazione invece sancì che l’omicidio era legato all’eversione di destra, e che il rapimento era avvenuto per mettere in atto l’idea di Baldisseri (il finanziamento del Fronte).

La fine di Giuseppe Zacconi e la visione dei gay da parte della società

Fu Vangioni ad accusare Baldisseri dell’omicidio, ma nel corso dei mesi degli interrogatori tutti i ragazzi coinvolti finirono per attaccarsi a vicenda. Coinvolsero il sindaco di Viareggio perché socialista (mentre nel gruppo erano tutti fascisti), per poi accusare Giuseppe Zacconi. Questo, figlio dell’attore Ermete Zacconi, non era sposato e per l’accusa venne definito anormale (appellativo che guadagnavano tutti coloro che non avevano una moglie). L’anno dopo, lo stress delle accuse gli causò un infarto. Poco dopo, si scoprì anche che non aveva una moglie perché affetto da una malformazione, che lo aveva reso impotente.