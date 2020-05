Arriva in libreria una raccolta di biografie di eroi LGBT del nostro tempo, intervista all’autore Giovanni Molaschi

Dal 26 maggio in libreria edito da De Agostini, il libro gode delle illustrazioni di Roberta Maddalena Bireay, che aveva già illustrato nel 2019 Storie di ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo. Due bellissime illustrazioni, di Keith Haring e Tiziano Ferro, possiamo anticiparvele, a seguire, con annessa nostra intervista all’autore Giovanni Molaschi.

12 biografie sono tante e al tempo stesso poche, se si vogliono abbracciare secoli di personaggi che hanno contribuito, direttamente o indirettamente, a scrivere pagine di storia LGBT. Quali parametri ti sei dato, nello scegliere i 12 fortunati.

Contemporaneità, Diversità e Unicità sono state le parole che hanno guidato la selezione delle storie. Uno dei capitoli del libro è dedicato a Megan Rapinoe, capitana della nazionale americana di calcio, che proprio in queste settimane ha ribadito il suo impegno per il raggiungimento della parità salariale. L’indice è composto da un matematico, una poliziotta, uno scrittore, una attivista politica, un cantante, un rugbista, una showrunner, un ballerino, una calciatrice, un artista e un’avvocata. Abbiamo provato a uscire dal cliché secondo il quale le persone omoaffettivite meritevoli di un racconto hanno a che fare con l’arte. Ai personaggi noti abbiamo restituito una tridimensionalità e raccontato un aspetto inedito. Di Keith Haring si conosce il pop. Era giusto restituirgli la dimensione punk che ha mostrato negli ospedali infantili.

Due gli italiani presenti, apparentemente così distanti nelle rispettive professioni. Tiziano Ferro e Cathy La Torre. Come mai proprio loro?

Tiziano e Cathy – che ringrazio pubblicamente per il sostegno che han dato al progetto – rispondono alla vocazione globale della raccolta. Per i teenager di oggi, al netto di quanto stanno vivendo, non esistono barriere. Seguono, con lo stesso spirito, un tiktoker coreano e uno italiano. Tiziano e Cathy prima di essere italiani sono, nel loro ambino, unici. Tiziano è l’unico cantante del mondo, sposato con un uomo, a impegnarsi contro il bullismo. Nel 2019 Cathy ha vinto il primo premio nella categoria «professionisti pro bono» ai The Good Lobby Awards.

A chi è indirizzato questo tuo primo romanzo, quale messaggio vorresti che venisse recepito.

Il libro è scritto in stampatello per essere accessibile a tutte le età. In base a quanta strada hai fatto vivi le storie in maniera diversa. Prima dell’uscita abbiamo fatto dei test di lettura. Ai bambini è rimasto impresso il raggiungimento di un traguardo, la concretizzazione di un sogno. Agli adolescenti l’affettività normale espressa dai protagonisti; per i teenager è fondamentale essere speciali ma non rappresentare un’eccezione. Agli adulti la possibilità di poter vivere questa esperienza con il bambino che sono stati o con quello che è in casa con loro.

C’è stata una biografia delle 12 che ti ha sorpreso, spiazzato, magari commosso, mentre la scrivevi? E tra tutte, ce n’è una in particolare che ti inorgoglisce più delle altre?

Da inguaribile romantico sulla stesura del capitolo di Hans Christian Andersen un paio di pianti me li sono fatti. Nel libro menziono la favola dell’Uomo di Neve e spiego perché è il sequel della sua Sirenetta. Da “creativo” sono contento di aver illuminato Darla K. Anderson, la cui storia – mi sono reso conto in queste settimane – è poco nota tra gli addetti ai lavori.Darla è la mamma dei più importanti cartoni della Pixar, senza i quali non si sarebbero generati alcuni dei cambiamenti culturali che viviamo oggi. Credo fortemente nel ruolo pedagogico dei vecchi e nuovi mass media. La responsabilità c’è sempre anche quando scegliamo di non sentirla.

Se “Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni” dovesse andar bene, e noi ti auguriamo proprio di sì, potremmo andare incontro tra un anno ad seconda parte? Hai già pensato ad altri 12 nomi?