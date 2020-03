Coronavirus, morto il leggendario drammaturgo Terrence McNally: il dolce saluto social del marito

Si è spento all’età di 81 anni Terrence McNally, leggendario drammaturgo americano vincitore di 5 Tony Award, Oscar del teatro, da sempre gay dichiarato e tra le più importanti voci della comunità LGBT USA del 20° secolo. Affetto da tempo da broncopneumopatia cronica ostruttiva e sopravvissuto al cancro ai polmoni, McNally è morto per complicazioni legate al COVID-19.

Quattro i Tony Award vinti, due come miglior drammaturgo nel 1995 e 1996 per Love! Valour! Compassion! e Master Class, e due per il miglior libretto nel 1993 e 1998 con Kiss of the Spider Woman e Ragtime. Solo un anno fa il quinto trionfo, il Tony Award alla Carriera, più che meritato, quasi dovuto. McNally ha raccontato l’amore gay in spettacoli come “The Ritz” (1975) e il famosissimo musical tratto da “Il bacio della donna ragno” (1992), storia di convivenza carceraria tra un omosessuale condannato per adescamento di minori e un rivoluzionario arrestato per attività sovversiva.

Oltre a scrivere decine e decine di opere teatrali e musical, nel 1990 Terrence vinse anche un Emmy per la miglior sceneggiatura di Andre’s Mother, film tv su una donna chiamata a superare il dolore della morte di suo figlio a causa dell’Aids. Tom Kirdahy, produttore di Broadway, è stato il grande amore della sua esistenza. L’unione civile nel 2003, prima di sposarsi a Washington DC nel 2010 e rinnovare i voti a New York nel 2015. Condividendo una bellisisma immagine della coppia su Instagram poche ore dopo la morte di McNally, Kirdahy ha semplicemente scritto: “L’amore ha vinto”.