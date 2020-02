The Boys in the Band a teatro grazie a Costantino della Gherardesca

In attesa di vedere il film Netflix diretto da Ryan Murphy, The Boys in the Band, iconica opera teatrale del commediografo americano Mart Crowley, torna a teatro, in prima nazionale al teatro Nuovo di Milano, dal 14 al 16 febbraio.

Una versione firmata a quattro mani da Costantino della Gherardesca e Giorgio Bozzo, a cinquant’anni dalla nascita del Movimento LGBT (giugno 1969, New York, Greenwich Village) e dopo le sei anteprime tenutesi a giugno allo Spazio Teatro 89 di Milano. Pietra miliare della storia del teatro – prima commedia a tematica gay per il grande pubblico – The Boys in the Band viene per la prima finalmente volta proposto al pubblico italiano grazie alla traduzione e all’adattamento del conduttore di Pechino Express, che lo produce accanto a Giorgio Bozzo, il regista.

The Boys in the Band andò in scena per la prima volta al Theatre Four di New York il 14 aprile del 1968 e, contro ogni previsione, rimase in cartellone per 1001 repliche fino al 6 settembre del 1970, divenendo così un punto di riferimento, un luogo di ispirazione per le prime grandi battaglie del Movimento omosessuale americano che ebbero inizio nel 1969. Un vero e proprio fenomeno di costume, uno spettacolo precursore dei tempi in grado non solo di anticipare i fermenti sociali, politici ed artistici della comunità Lgbt, ma anche di conservare la propria forza negli anni e di essere oggi più che mai un’opera di strettissima attualità. Nel 1970 la commedia divenne anche un film per la regia di William Friedkin che in Italia uscì nelle sale con il titolo “Festa di compleanno per il caro amico Harold”. In occasione del cinquantesimo anniversario della commedia (1968-2018) lo sceneggiatore e regista americano Ryan Murphy ha riportato in scena a Broadway The Boys in the Band con un cast stellare, tra cui Jim Parsons, Zachary Quinto e Matt Bomer, che si ritroveranno sul set del film Netflix, di prossima uscita.