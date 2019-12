TikTok : i coming out più belli del 2019!

Questa serie di video, invece, parla di coming out di ragazze lesbiche. Sulla base della canzone “Mama, I’m a Big Girl Now” del musical Hairspray, la frase originale “prima giocavo coi giocattoli, ora preferisco giocare coi ragazzi” (once upon a time, I used to play with toys | But now I’d rather play around with teenage boys) viene cambiata nel finale con “ora preferisco giocare con le ragazze”. Ecco la nostra selezione dei TikTok.





In questo trend una ragazza o un ragazzo rivela ai propri amici di essere omosessuale semplicemente cantano una linea di testo: “I’m gay”. Le reazioni degli amici sono, nella maggior parte dei casi, emozionanti. Il trend è partito dall’editing del pezzo di Marshmello e Anne-Marie “FRIENDS” dell’utente Pomidorka_sun. Si contano centinaia di video provenienti da tutto il mondo: ecco la nostra selezione.







Oltre ai trend a tema LGBTQIA+, troviamo tantissimi altri video originali sul coming out in TikTok. Ragazz* trans che si filmano nel coming out day con i genitori, ragazze bisessuali che si dichiarano agli amici o ragazzi che “escono fuori” come pansessuali. Chiudiamo con una carrellata di questi TikTok!