Umberto Bindi nasceva 88 anni fa: la storia di un artista dimenticato, bandito da Sanremo perché gay

Nel 1961, il 29enne Bindi si presenta a Sanremo indossando una pelliccia di foca, foderata di visone, con ben 4 milioni di lire in gioielli, tra cui un vistoso anello che portava al dito mignolo. Durante tutta la sua esibizione, le telecamere erano quasi ipnotizzate da questo anello, che per buona parte della sua apparizione venne sempre ripreso e trasmesso in mondovisione. Nei giorni successivi, l’attenzione era tutta per quel gioiello. Giornali e critici non volevano sapere chi fosse, ma solo sapere se fosse gay e discutere di come si fosse presentato sul palco di Sanremo. La sua canzone, classificatasi poi all’11esimo posto, passò in secondo piano.

Dopo quella edizione, Umberto Bindi è stato bandito da Sanremo. Almeno fino al 1996, quando è tornato assieme a un gruppo, i New Trolls, classificandosi al 20esimo posto. Ma dalla sua apparizione 35 anni prima, qualcosa era cambiato: Umberto Bindi aveva fatto coming out, nel 1988, mentre era ospite al Maurizio Costanza Show.

La vita dolorosa di un cantautore che amava una persona dello stesso sesso

Nonostante l’insuccesso sanremese, Umberto Bindi ha pagato un prezzo troppo alto. Il bigottismo è stata la causa della sua poco notorietà, bistrattato e ignorato solo perché gay, unica informazione che veniva associata quando si parlava del cantautore. È morto alla Spallanzani di Roma, la sera del 22 maggio 2002. È stato ricordato da Gino Paoli durante Sanremo 2014, e nel 2018 da Claudio Baglioni.