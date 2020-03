Walt Whitman, moriva 128 anni fa il poeta che nelle sue opere nascondeva l’amore omosoessuale

Walt Whitman moriva il 26 marzo 1892, ovvero 128 anni fa. Di Walt Whitman rimangono le sue poesie da padre della poesia americana, rimane il verso libero di cui è considerato l’inventore, e rimangono alcuni testi celebri, come “Foglie d’Erba” (opera più famosa) e la poesia “O Capitano! Mio Capitano!”

Nei suoi 73 anni di vita, Walt Whitman ha parlato della democrazia, del sogno americano, della libertà. Una libertà, che forse, non ha compreso fino in fondo, o che lui non ha voluto vivere fino in fondo. Perché il poeta, lo scrittore e il giornalista statunitense nascondeva nelle sue opere delle ambiguità che lo dipingevano come omosessuale. Whitman non ha mai parlato ufficialmente del suo orientamento, portandosi questa domanda nella tomba.

Walt Whitman e l’amicizia tra due uomini che diventa qualcosa di più

Il testo del poeta più interessante è “Leaves of Grass” e in particolare “Calamus”. Per alcuni, si parla di un’opera che ogni omosessuale dovrebbe conoscere, poiché parte della cultura LGBT.

Secondo il pioniere omosessuale John Addington Symonds, in “Calamus” Walt Whitman parla più o meno apertamente di omosessualità, al tempo considerata una malattia. Una serie di ambiguità, secondo Symonds, facevano capire il vero senso dell’opera, nonostante l’autore abbia più volte negato di non essere gay, affermando anche di avere generato ben 6 figli (fatto però mai confermato).