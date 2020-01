Gay e non del passato famosi (anche) per i loro baffi

Glenn Hughes Fu il motociclista dei Village People dal 1977 al 1996. Morì nel 2001, a soli 50 anni, per un tumore ai polmoni. Una delle figure più iconiche del gruppo e della disco anni '70, amava così tanto la sua "uniforme" da indossarla in ogni evento, accompagnata dai suoi baffi a ferro di cavallo. Chiese esplicitamente di essere sepolto con il suo costume in pelle da motociclista.

6 /8

Tom of Finland

Uomini mascolini e muscolosi, in giacca di pelle, sguardo penetrante e... folti baffi. Questo era il modello preferito del disegnatore Touko Valio Laaksonen, conosciuto con il nome Tom of Finland. Anche se non è un vero vip LGBT, questo disegno fu il protagonista di molte illustrazioni omoerotiche che dagli anni '70 influenzarono la cultura gay, abbattendo lo stereotipo del gay effemminato. Tom of Finland è anche il nome del biopic sul creatore del personaggio, uscito nel 2017.