Conosciamo le anime gemelle di 12 vip LGBT

7 /12

Coppie VIP famose - Tiziano Ferro e Victor Allen

Victor Allen ha 55 anni ed è di Los Angeles. A differenza di molti, non è un attore o un atleta. Infatti, negli anni ha lavorato per la Warner Bros, è proprietario di un'azienda ed è un consulente professionista. Ha conosciuto Tiziano Ferro nel 2016, a Los Angeles, ed è bastato uno sguardo per far scattare la scintilla. Si sono sposati nel 2019, sia negli USA che in Italia.