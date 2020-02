Prima di Achille Lauro: i look stravaganti delle star del passato

Passato il Festival di Sanremo, rimangono le canzoni che da ormai una settimana passano in radio. Ma questa edizione passerà alla storia per i colpi di scena, un inaspettato Amadeus, e alcuni look stravaganti, che mai devono mancare. Il primo premio per l’outfit migliore (o peggiore, ma stravagante di sicuro) se lo aggiudica Achille Lauro, che nonostante la sua perfomance non è stata delle migliori, ha sicuramente fatto parlare di sé.

Prima di Achille Lauro, però, ci sono stati molti altri cantanti che devono dare parte del proprio successo ai look che hanno deciso di vestire durante apparizioni o concerti. Riassumerli tutti sarebbe impossibile, abbiamo quindi selezionato alcune foto di quelli più celebri. Vedere per credere!

I look stravaganti: da Madonna a Renato Zero