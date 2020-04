Alessandro Egger, da bambino Kinder a drag queen social

Alessandro Egger è un modello e un attore milanese. Il suo volto, da bambino, è diventato famoso nel 2006, quando divenne il testimonial della Kinder, proprio la celebre azienda di ovetti, barrette, brioches e tanto altro. Quel simpatico bambino ora fa anche la drag queen.

Alessandro Egger negli anni è cresciuto, e ha sfruttato il suo sorriso e gli occhi azzurri per diventare un modello per Versace, Moschino e altre marche di biancheria intima, arrivando col tempo a un account Instagram da quasi 90.000 follower. E’ stato anche il protagonista della serie per adolescenti “The Band”, mentre nel 2017 ha partecipato con la madre a Pechino Express. Ma non è la sua carriera che ci interessa, o meglio, lo è in parte.

Alessandro Egger diventa la drag queen Alexandra

Nel periodo di quarantena, Alessandro Egger ha pensato a un nuovo personaggio, facendo nascere Alexandra. Il ragazzo 29enne è etero e fidanzato con una modella. Ma nel tempo libero si trucca, indossa abiti femminili e si esibisce in alcune perfomance, a quanto pare molto apprezzato in rete.

Ma non è solo un divertimento, per il modello. A FQ Magazine, ha affermato che i suoi video in versione drag sono diventati famosi grazie a Tommaso Zorzi.

Per conoscere bene una donna bisogna immedesimarsi nel personaggio. Devo dire che è fantastico poter esplorare nuove cose. Tutto è nato senza programmarlo, ma mi sono subito ben allineato con questo personaggio.

Una decisione sostenuta anche da amici, familiari e fidanzata:

Questo è un modo per esprimere un’altra parte di me. Come ha reagito la mia ragazza? Mi ha appoggiato. Anzi, mi ha pure aiutato a truccarmi.

Ma ha anche aiutato molte persone: