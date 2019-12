Ecco come fare un coming out originale a Natale in famiglia

Mancano solo poche ore al Natale. Per chi ha deciso di uscire dall’armadio proprio in occasione delle feste natalizie, ha a disposizione diversi momenti e modi per dichiararsi alla famiglia. Ma perché dirlo a tavola, subito dopo l’ottava portata, quando lo si può fare in un modo più originale e simpatico? Il coming out a Natale è un gesto coraggioso, ma può rivelarsi un bellissimo regalo per tutta la famiglia!

Sbirciando in rete, si scopre che il coming out non è necessariamente un momento di pianti, abbracci e frasi del tipo “voglio solo che tua sia felice” oppure “non cambia niente, io ti vorrò sempre bene“. Per fare un esempio, basti pensare a quello che ha escogitato un ragazzo gay americano. Nessun discorso, nessuna lettera. Solo… un pacco regalo. Un pacco regalo molto particolare.

Il coming out a Natale in famiglia: il regalo da mettere sotto l’albero

Il ragazzo ha realizzato con del semplice cartone un pacco, raffigurante due porte. O meglio, due ante. Inutile specificarlo: è un armadio.

Aprendo le due ante del guardaroba in cartone, compare un ritratto del ragazzo gay pronto a fare coming out.

E dietro il ritratto si intravvede già la sorpresa. Invece, aprendo per bene il “pacco regalo”, si può leggere la scritta “I’m Gay“, con uno sfondo rainbow.