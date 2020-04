Come posso far sopravvivere la mia relazione a distanza ai tempi del Coronavirus?

Se stai vivendo una relazione a distanza, questo periodo non è certo dei più facili a causa del Coronavirus. Se poi si abita in comuni o province diversi, portare avanti una relazione diventa molto difficile. Incontrarsi è pressoché impossibile, per le restrizioni imposte e il rischio di essere multato e portato in caserma dalle Forze dell’Ordine.

Ma è possibile mantenere salda una relazione a distanza, anche dopo un mese e più di allontanamento forzato? E’ possibile che, quando tutto questo sarà finito, la relazione ne esca indenne?

Se il contatto fisico è escluso, ci sono diversi modi per far funzionare una relazione a distanza, soprattutto in questo momento.

La relazione a distanza ai tempi del Coronavirus

In questa particolare situazione, dobbiamo fare i conti anche con la nostra responsabilità civile. Uscire di casa senza una motivazione non solo aumenta il rischio di essere denunciato, ma mette in pericolo te stesso e gli altri per la possibilità di essere contagiato (o di contagiare).

E’ quindi chiaro che incontrarsi di persona è impossibile, relazione a distanza o meno. Ma ci sono altri modi per mantenere i contatti, a partire da uno semplice smartphone che tutti hanno.

Chiamare più volte la settimana il partner

Che ami o no le telefonate, chiamare il proprio partner è il modo più facile e veloce per rimanere in contatto. Due, tre volte la settimana se non ogni giorno aiuta a mantenere attiva la comunicazione, fattore importante anche fuori dalla pandemia di Covid 19.